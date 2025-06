Mare in Fest a Portici dal 20 al 29 giugno



Presso l’Aula Consiliare del comune di Portici si è tenuta la presentazione della manifestazione “Mare in Fest” che si terrà nel Parco a Mare di Portici dal 20 al 29 giugno con ingresso gratuito.

Alla conferenza, presentata da Giovanna Scognamiglio, erano presenti il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, l’attore e vincitore del David di Donatello 2025, Francesco Di Leva, la direttrice della fondazione Santobono Pausilpon, Flavia Matrisciano, l’Assessora all’Ambiente e Qualità Urbana, Florinda Verde, l’Assessora al Commercio e alle Attività Produttive, Flavia Gaudino, gli organizzatori dell’evento Gianmauro Sannino, Simone Canzano e Cristian Ferrara e Vincenzo Iannucci dell’Academy Iannucci e Molini Pivetti.

La regia dell’evento è stata curata da Vittorio Iumento che ha saputo coordinare tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione di questo progetto.

Saranno dieci giorni da trascorrere tra food, arte, cinema, sport, spettacoli e solidarietà. Ci saranno ventiquattro stand dove si potranno mangiare panini di mare, pizze di mare, antipasti di mare e primi di mare.

Il parco aprirà alle 18 e chiuderà a mezzanotte. Ci saranno aree attrezzate per i giochi. Ci sarà anche la possibilità di assistere ogni sera ad un film diverso nell’arena.

Ci sarà il progetto solidale “Mani che donano – La Pizza della Gioia” in collaborazione con l’Academy Vincenzo Iannucci ideato per creare un momento di inclusione e creatività per i bambini autistici e con disabilità.

Ci saranno laboratori con rinomati pizzaioli che metteranno la loro arte a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon. Il 26 e 27 giugno dalle 18 alle 22 ci sarà un controllo dermatologico gratuito patrocinato dal Gruppo Italiano di Laserterapia Dermatologia in collaborazione con Roydermal.

«Siamo pronti per questo grande evento – ha ammesso il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo – aprendo il parco del mare a famiglie, giovani e turisti. Sarà il mare di tutti non solo dei cittadini porticesi. Sarà l’occasione per vivere belle serate all’insegna del cibo, del divertimento e del gioco. Dopo anni di degrado e abbandono ridiamo lustro ad una zona che è il fiore all’occhiello di Portici e di tutto ciò che ci circonda.

Buon Mare Fest a tutti».

«Quando ci sono queste manifestazioni – ha evidenziato l’attore Francesco Di Leva – sono sempre in prima linea. Io vivo a San Giovanni a Teduccio, praticamente a due passi da qui. Ci stiamo riprendendo la nostra vita dopo quarant’anni. Ci avevano fatto sempre credere di essere un quartiere di mare ma non lo eravamo. Adesso lo siamo e sono contento per i porticesi e i napoletani. Sarà l’occasione di vivere anche belle serate di cinema. Presenteremo il film “Nottefonda” diretto da Giuseppe Miale di Mauro dove ci sarà anche mio figlio».

