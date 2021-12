Marelli, ex arbitro: “Ridicolo pensare ci sia fallo su Rrahmani”

L’ex arbitro Luca Marelli, nel corso dell’intervento sul suo canale Youtube, ha parlato dell’episodio che ha portato al 2 a 2 del Sassuolo.

Marelli va controcorrente nel parlare dell’episodio. Queste le sue parole:

“Sul 2-2 non mi soffermo neanche, è ridicolo pensare che ci sia un fallo su Rrahmani. Giustifico l’allenatore, espulso per proteste su questo fallo, perchè dalla sua postazione senza prospettiva poteva sembrare evidente ma dalla visione frontale sono due gambe che si toccano. Non c’è nulla.

La discussione sul pareggio di Ferrari non ha alcun senso. Pezzuto ha tenuto la gara sotto controllo, dal 75′ è calato atleticamente e spesso si perde pure lucidità. L’ultimo episodio è grave perché doveva fischiarlo lui. Spesso abbiamo detto che il VAR non deve intervenire sui contrasti, valutati dall’arbitro, ma la mia sensazione è che Pezzuto vedendo la direzione del pallone abbia pensato ad un tocco di Berardi sul pallone, ma il pallone lo tocca solo Rrahmani e per questo rivederlo è doveroso, perché ha visto qualcosa che non è mai successo.

Sul gol del 2-0 non c’è nessun frame in cui il pallone esca completamente dal terreno di gioco, Mario Rui lo tiene in gioco.“

