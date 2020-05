Sul proprio sito ufficiale l’ex arbitro, Luca Marelli, ha spiegato il motivo della non esistenza del file audio di Orsato sul contrasto Pjanic-Rafinha.

«Perchè non esiste un file del colloquio tra VAR ed arbitro? Per un motivo banalissimo: perchè non è mai esistito. Trattandosi di episodio da ammonizione il VAR non aveva alcun motivo per intervenire e, se avesse interpellato Orsato, avrebbe commesso un errore colossale di applicazione del protocollo».

