Marelli: “Il tocco di mano di Zapata sul primo gol non è fallo, la regola è cambiata “

L’ex arbitro Marelli ha commentato gli episodi di Napoli-Atalanta.

”Il tocco di mano di Zapata non doveva portare all’annullamento del gol. Dopo la pandemia è stata adottata una nuova regola. C’è fallo se si fa gol direttamente con le mani, braccio con ammonizione oppure se si tocca in maniera accidentale. Zapata tocca col braccio ma non fa gol. Ci deve essere volontarietà e aumento del volume del corpo e non ci sono.



Unico errore di Mariani il rigore revocato: è andato totalmente a sensazione, non c’è fallo anche se Mario Rui ha rischiato parecchio.”

