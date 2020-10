Marelli: “Juve-Napoli? Ecco quando potrebbe essere ribaltata la sentenza”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro:

“Sentenza Mastrandrea? Non mi ha sorpreso, abbastanza scontato che in primo grado venisse assegnato il 3 a 0 a tavolino ed il punto di penalizzazione come normale conseguenza. Mi auguro che il protocollo dal Napoli sia stato rispettato per evitare ulteriori sanzioni dalla Procura Federale, così come sembra attualmente. La sentenza di ieri non c’entra nulla con la violazione del protocollo. Il testo della motivazione di Mastrandrea è contraddittorio. Mi lascia perplesso che il giudice aggiri la comunicazione del pomeriggio del 4 ottobre della ASL sostenendo che il Napoli avesse già rinunciato alla trasferta. È molto debole come deduzione: organizzare un volo aereo, avrebbe avuto il tempo di arrivare a Torino anche con un provvedimento avuto domenica alle 14. È una forzatura abbastanza evidente per ciò che è accaduto, non si può punire la prudenza eccessiva. L’altra questione è quella dell’aereo. Non è scritto da nessuna parte che la squadra ospitata debba trasferirsi il giorno prima nella città ospitante.

Mastrandrea sostiene che il Napoli ha rinunciato alla trasferta già il 3 ottobre, ma le società organizzano le trasferte come vogliono. Il Napoli aveva tempo fino alle 21.30 per presentarsi in campo.

Mastrandrea riconosce l’autorità dell’ASL, non poteva non farlo. La responsabilità delle Asl è quella che si capiva poco quanto avevano disposto il 3 ottobre, domenica uscita la seconda lettera cambia tutto. Ma, se la lettera del 4 ottobre è solo un chiarimento allora il Napoli non sarebbe potuto andare a Torino. Non possiamo pensare diversamente che sia solo un chiarimento ed allora il Napoli non poteva andare a Torino. La sentenza si deve basare solo su fatti: per questo motivo credo che sarà confermata in appello, interverrà la Figc, la Lega, oltre al ricorso del Napoli. Diverso il Collegio di Garanzia del Coni: non potranno evitare di affrontare il tema della gerarchia delle fonti. Il Napoli ha rischiato la denuncia se fosse partito sabato per Torino e domenica fosse arrivato il provvedimento della Asl”.

