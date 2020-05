Maresca: “Ipotesi di frode sportiva per il mancato file audio di Inter-Juve.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Catello Maresca, magistrato.

“Intervista Pecoraro? Sono sorpreso per la tempistica e modalità. Credo debba dare qualche chiarimento, sono dichiarazioni che hanno lasciato tutti sconcertati. Quello che dice, se sono contestualizzate bene, non posso che confermare la mia perplessità. Sono affermazioni gravi, andrebbero approfondite da un punto di vista investigativo. Su quella partita, su quel campionato, si sono dette e scritte tante cose. Se il mondo sportivo non riesce a fare chiarezza, siccome ci sono dei reati – e Calciopoli insegna – bisogna approfondire. Potrebbe essere un disguido tecnico, un’incomprensione, ma l’intervista fa propendere vero un’altra idea. Frode sportiva? Sicuramente è un’ipotesi. Bisognerebbe chiedere al procuratore di Milano o quello di Roma se c’è un’indagine avviata. Sicuramente le voci, i commenti e tutto ciò che si agita attorno a queste dichiarazioni hanno sollecitato chi di dovere ad intervenire. Ma le nostre sono chiacchiere, ci divertiamo perché siamo tutti allenatori, calciatori, tanti commentatori. Per evitare le confusioni, in questi casi deve intervenire l’autorità giudiziaria, parlo da amante dello sport. Da tifoso napoletano sono stato sconvolto da quella situazione, fino ad arrivare al punto di allontanarmi dal calcio. Frequentavo lo stadio quando potevo, è capitato da allora che mi sia decisamente allontanato. Queste cose non fanno bene al calcio, come me altri hanno avuto la medesima reazione. Il calcio deve essere inclusivo, non deve creare astio, va recuperato il valore sano di questo sport”

Comments

comments