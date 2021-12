Maria Sole Ferrari Caputi primo arbitro donna in Serie A

Per la prima volta nella storia un arbitro donna dirige l’incontro di una squadra di Serie A maschile.

Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, direttrice di gara del match di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella. Un nuovo step di crescita per il fischietto toscano che, lo scorso 13 ottobre, ha arbitrato per la prima volta in Serie B (la seconda nella storia dopo Maria Marotta che in carriera ha diretto anche un match di Coppa Italia). Anche in quel caso protagonista il Cittadella, ma contro la Spal. Per Ferrieri Caputi è arrivato un in bocca al lupo da parte della FIGC.

Un grande in bocca al lupo a , la prima donna a dirigere una squadra di in occasione di #CagliariCittadella, sedicesimi di Coppa Italia #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/MSQ9rZVNAH — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) December 15, 2021

Classe 1990, l’arbitro toscano nella vita è una ricercatrice alla fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparativi in ​​materia di lavoro e relazioni industriali) e dottoranda all’università di Bergamo. Dopo aver trascorso cinque anni tra i dilettanti, Ferrieri Caputi è stata promossa nella CAN C nella stagione 2020-2021. In Lega Pro ha diretto sedici gare, sei delle quali nel campionato in corso.

