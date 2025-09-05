Calciatori del Napoli

Marianucci vince con la Nazionale U21

Luca Marianucci di scena con la Nazionale. Il difensore del Napoli impegnato nella gara di qualificazione europee Under 21 Italia-Montenegro terminata col successo degli azzurrini per 2-1

Marianucci ha giocato l’intero incontro.

