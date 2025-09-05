Marianucci vince con la Nazionale U21

Luca Marianucci di scena con la Nazionale. Il difensore del Napoli impegnato nella gara di qualificazione europee Under 21 Italia-Montenegro terminata col successo degli azzurrini per 2-1
Marianucci ha giocato l’intero incontro.
Test con l’Avellino: tre gol di Lorenzo Lucca
Gli ingaggi del Napoli per questa stagione
Buongiorno verso la maglia di titolare per Fiorentina-Napoli
De Bruyne sente gli effetti benefici della cura Conte.
Napoli: I prezzi dei biglietti per campionato e Champions
Napoli: Ecco quando verranno messi in vendita i biglietti per le prossime partite casalinghe di campionato e Champions.
Napoli: I calciatori impegnati oggi con le nazionali
La conferenza stampa di Gattuso alla vigilia della partita con l’Estonia
Il cordoglio del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per la scomparsa di Giorgio Armani
Antonio Vergara: “Cosa farei per Conte? Giocherei in qualunque ruolo!!!”