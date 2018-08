Marino: “Tristezza per l’Avellino. Bari? Vi racconto di quando Pozzo voleva il Napoli”

Pierpaolo Marino, ex DG del Napoli, ora ad Avellino, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della situazione della sua squadra, del Bari e del Napoli.

“L’Avellino mi ha dato una grande tristezza ieri. C’è ancora il Tar, ma il Tar del Lazio non ha mai ribaltato una sentenza essendo composto da più o meno gli stessi giudici che compongono la Giustizia Sportiva. E’ stata una brutta giornata per tutti quelli che tengono all’Avellino.

Questa con il Bari non assomiglia assolutamente alla situazione che portò all’acquisto del Napoli. Senza nulla togliere al Bari, per carità, quando il Napoli non venne ammesso alla Serie B e fallì suscitò un’enorme clamore, una delle prime 4 società italiane oggi e De Laurentiis, a parte gli amanti del cinepanettone, non lo conosceva nessuno. La situazione è diversa in un calcio che è cambiato molto.

Fui io a convincere Pozzo a provare a prendere il Napoli, conoscendo le sue qualità come dirigente. Chiaramente l’Udinese in quel momento era in Champions. In un primo momento sarei stato io il presidente, poi sarebbe passato il Napoli alla famiglia Pozzo che avrebbe ceduto il titolo dell’Udinese a terzi con il passaggio al Napoli di alcuni giocatori. Poi è arrivato De Laurentiis.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Ancelotti, lui non ha fatto mai trasparire polemiche anche quando Berlusconi al Milan entrava nei discorsi tecnici. E’ difficile capire gli accordi che legano Ancelotti al Napoli perché da lui ci dobbiamo aspettare solo dichiarazioni stereotipate. Qualche giocatore importante se lo farà prendere, me l’aspetto per come si sono rinforzate Inter e Juventus, altrimenti si corre il rischio di fare un passo indietro”.

Comments

comments