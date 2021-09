Marino: “Le partite col Napoli sono sempre il mio derby del cuore”

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli e ora all’Udinese, ha rilasciato un’intervista al Mattino.

“Le partite con il Napoli sono sempre il mio derby del cuore. Perché ogni volta ricordo le domeniche al San Paolo con mio padre a vedere gli azzurri, Sivori, Altafini, Montefusco. Non riesco mai a vivere questa partita con il Napoli come se fosse una partita normale.

Ha una squadra che è molto forte – ha detto ai taccuini de Il Mattino -, fatta di giocatori che stanno assieme da anni. E questo è un vantaggio. E guidati da un allenatore che non lascia nulla al caso. Peraltro in una stagione dove per vincere il campionato ci vorranno meno punti del passato. Quindi…”.

Comments

comments