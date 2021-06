Marino sul rinnovo di Insigne: “Spero non finisca come con Donnarumma”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese ed ex dirigente del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli poco fa.

Il dirigente dell’Udinese si è soffermato sul caso relativo al rinnovo di Insigne; Marino si augura che la cosa non finisca come successo con Donnarumma. Queste le sue parole in merito:

“Insigne? Questa è una questione spinosa, leggo tutto sui giornali. Oggi non è facile per le grandi squadre trattenere giocatori importanti. L’unico augurio che faccio è che non si ripeta una situazione tipo Donnarumma. Spero possa restare il più a lungo possibile nel Napoli.“

