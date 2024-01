Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo:”A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni”

Mario Giuffredi ha parlato del capitano del Napoli nel corso di un’intervista rilasciata a Radio CRC. Un anno difficile che riguarda non solo lui ma tutta la squadra.



“Partiamo da un presupposto, le critiche fanno parte del lavoro dei calciatori che devono prendersi le cose belle e le cose brutte. Di Lorenzo di questo ne è consapevole, è un ragazzo dalle spalle larghe. Ha vinto lo scudetto da capitano e ci ha messo la faccia per tutto l’anno, adesso le cose non vanno bene e continua a metterci la faccia senza problemi. È molto dispiaciuto della situazione che sta vivendo il Napoli. Penso che nel suo cuore sia dispiaciuto anche delle critiche che sente. Negli ultimi 4 anni non ricordo una partita sbagliata da Di Lorenzo che è stato uno dei terzini migliori al mondo. Non sta facendo una stagione da 8, ma neanche da 5. Poi non è il solo che sta facendo una stagione sotto livello per come ci ha abituato, ma è una situazione generale di tutta la squadra. A me dispiace che le persone abbiano la memoria corta. A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni”.



