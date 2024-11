Mario Giuffredi la pensa come Conte sul Var

Mario Giuffredi, agente tra gli altri, anche di Di Lorenzo, Politano e Folorunsho è intervenuto oggi su radio CRC, partner della SSC Napoli

Il procuratore ha parlato in occasione della presentazione del nuovo campo di calcio nel rione Cicerone donato dai fratelli Esposito alla città di Castellammare di Stabia. Si è espresso anche sulle parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, in merito al Var

“Var? Io la penso come Antonio Conte. Il Var deve essere usato per migliorare. O si interviene su tutto oppure non serve. Deve intervenire su tutte le decisioni sbagliate dell’arbitro. Le interpretazioni non servono. L’arbitro può sbagliare le proprie scelte ma quando si rivedono le azioni sullo schermo non si può sbagliare. Challenge? No, non sono favorevole“.

Comments

comments