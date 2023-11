Mario Giuffredi presenta il suo libro: “La strada di un sogno”

Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo, Politano, Gaetano e Mario Rui, alla presenza del Presidente De Laurentiis, di Di Lorenzo e di Maurizio de Giovanni, ha presentato il libro che racconta la sua storia

Il viaggio di Mario Giuffredi, dalle prime esperienze nel mondo del calcio fino allo scudetto del Napoli guidato da Spalletti, con in squadra il capitano Giovanni di Lorenzo, Matteo Politano, Mario Rui e Gianluca Gaetano. Li annovera nella sua scuderia come procuratore, ma sono per lui quasi dei figli.



Mario, genio e sregolatezza. Ti ama, ti redarguisce e poi ti ricarica come il buon padre di famiglia, perché i calciatori fanno parte della sua famiglia allargata. Gli amici fedeli oggi sono i suoi collaboratori più stretti. Giuffredi si spende anche per i ragazzi del carcere minorile di Nisida e porta avanti vari progetti di solidarietà con la Fondazione Don Luigi Merola. In platea per il suo libro tanti amici, colleghi, addetti ai lavori nel mondo del calcio, giornalisti.



Così Giuffredi: “Grazie a tutti voi presenti, al Presidente De Laurentiis, al Comune di Napoli. Ho avuto una vita difficile ma avevo un sogno nella mia vita e sono riuscito a realizzarlo. Era il messaggio che volevo lanciare ai più giovani. Avevo un obiettivo, quello di essere un ottimo professionista. Una persona rispettata per l’essere umano che sono. Ho raggiunto grossi numeri grazie all’azzurro. È partito da quella telefonata per Valdifiori…e sono arrivata fino a qua. La trattativa con Di Lorenzo? Finalizzata in mezz’ora. Il Napoli tendenzialmente era interessato più a giocatori stranieri. Poi quando riferii al club azzurro che Giovanni stava andando in una squadra inglese…il Napoli lo prese. Io do il massimo per i miei giocatori. Con loro sono sempre onesto. Mi devono seguire nei miei ragionamenti, è sempre nel loro interesse. Scelgo la strada migliore per loro più che quella migliore per me. I miei giocatori sono gli ultimi a sapere le cose non perchè non li rispetti anzi: ci poniamo degli obiettivi economici e tecnici e in quel range ho carta bianca. Mario Rui? È l’emblema del giocatore che ha dovuto sudare il doppio per meritarsi ciò che è. Un occhio particolare verso di lui anche se spesso mi fa arrabbiare…(ride ndr).

Posso litigare 100 volte con De Laurentiis ma sarò sempre grato a lui e ci rispetteremo sempre . Spesso il Napoli è visto come club transitorio e questa è una convinzione che io non condivido e combatto. Il Napoli è uno dei club più prestigioso al mondo”.

Giovanni Di Lorenzo:”Orgoglioso di vestire la maglia di questa città, di aver vinto lo scudetto qui dopo tanti anni. Felice di aver reso felice così anche Mario.

Mario Rui: “Siamo 10 anni che siamo insieme. Ha cambiato la mia vita e quella della mia famiglia. Grato e onorato Mario per tutto quello che hai fatto per me. Ti voglio bene”.



Matteo Politano: “Mario è entrato nella mia vita in un momento particolare della mia vita e ha creduto in me . Anche per l’anno dello scudetto . Lui ha insistito per farmi rimanere”.

Maurizio de Giovanni: “In un libro diventi un personaggio. Conosciamo i calciatori ma il ruolo del procuratore generalmente resta nascosto dietro le quinte. Mario parte da una situazione complessa e difficile, come il luogo da cui proviene. Eppure è riuscito ad affermarsi. Un libro molto interessante da leggere. Mario Rui mi raccomando guarisci presto.. i tifosi ti amano tanto”.

Presidente De Laurentiis: “Mario fa un lavoro complicatissimo e chi fa questo lavoro è un irrazionale, spesso si tratta di persone con cui non si può discutere. Tutti noi facciamo una strada…così percepiamo quelle particolarità che nella vita del quotidiano costituiscono il nostro sogno. Ognuno di noi porta dentro di sé un bagaglio che ti conduce a quel sogno… e se fosse tutto facile non sarebbe così bello. La qualità di Giuffredi? Una onestà intellettuale che lo porta a rinunciare finanche al compenso economico..ma so che dai ragazzi che rappresenta, pretende sempre il meglio, per un atteggiamento costruttivo nei loro confronti, per tutelarli. Il lavoro di Mario è il vero agente. Dove ci sono giocatori stranieri, il procuratore lo vedi pochissime volte. Mario è nato a San Giorgio a Cremano e non ha mai tradito la sua terra. È un sostenitore dei colori azzurri”.

Mauro Meluso:”Avere a che fare con una persona diretta, leale, è molto importante. Senza fraintendimenti. È una dote che gli riconosco”.

Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato: “Non manda mai i giornalisti fuori strada, molto onesto”.



Emanuela Ferrante: “Grazie come napoletana che come tifosa per gli atleti che rappresenti. Lavoreremo per migliorare questo stadio”.

