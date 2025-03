Mario Giuffredi:”Conte è una garanzia Di Lorenzo rimasto per lui.Politano grande campionato”.

Mario Giuffredi, ospite alla

Palermo Football Conference ha rilasciato alcune dichiarazioni

anche sui suoi assistiti al Napoli, Giovanni Di Lorenzoe Matteo Politano.

Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

L’estate turbolenta di Di Lorenzo è già alle spalle? Ci dice cosa è successo?

“La figura di Conte è stata centrale. Molto probabilmente se non fosse arrivato lui, Di Lorenzo non sarebbe rimasto: era la garanzia di un progetto serio e vincente. Ha determinato dal primo minuto e mi ha aiutato, passo dopo passo, ad arrivare a una conclusione positiva per rimettere le cose a posto con Di Lorenzo“.

E a Napoli dei suoi assistiti c’è anche Politano.

“Sta facendo un grande campionato, per la prima volta in carriera interpreta il ruolo in maniera differente e cura molto la fase difensiva. Pur giocando questo tipo di calcio, e a un’età molto matura, si è completato. La convocazione di nuovo in Nazionale è coronamento del lavoro fatto dall’inizio della stagione“.

