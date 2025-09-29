Mario Giuffredi:”Marianucci ha sbagliato sul primo gol ma è riuscito a non perdersi. I giudizi si danno a fine anno”.

Mario Giuffredi è l’agente, tra gli altri, di Marianucci. All’indomani dell’esordio in maglia azzurra del suo assistito è intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli:

“Ci aspettavamo tutti un esordio migliore, a partire dal ragazzo, come ha espresso tramite i suoi canali social.

Però naturalmente bisogna tenere in conto il debutto dov’è avvenuto, a San Siro, contro una squadra come il Milan. soprattutto in una difesa che era completamente nuova.

Il debutto avviene in una situazione complicata, per l’avversario e per il fatto che la linea difensiva fosse nuova.

Come sempre, come siamo abituati, si esaspera e si esagera pensando a una sola partita.



Se devo guardare la partita di ieri sicuramente mi aspettavo che potesse esserci un debutto migliore, però io non faccio il tifoso, faccio l’agente e devo ragionare da tale:

prendo gli aspetti positivi che secondo me non sono pochi in quest’esordio.



Ha delle colpe sul primo gol, ma dopo quei 2-3 minuti infernali qualsiasi altro ragazzo sarebbe andato in tilt.



Invece lui ha continuato a giocare con serenità, toccando una marea di palloni.



In fase difensiva non ha commesso altri errori. Mi prendo gli aspetti positivi.

Una singola prestazione non ci farà cambiare idea sul valore del giocatore. Soprattutto coi giovani i bilanci vanno fatto a fine anno.



Poi se si fanno partita dopo partita non si è uomini degni di parlare di calcio.



Quando si parla di giovani, le persone devono capire che ai giovani va data la possibilità di sbagliare.



Se si vuole tutto e subito in una partita in un contesto complicato si fanno delle valutazioni complicate.



Voto 5? Sono d’accordo perché ha responsabilità sul gol, in più quando la squadra perde è normale che un voto tende a essere più basso”.

