Mario Giuffredi:”Per ora dico che il Napoli arriverà tra le prime tre, poi si vedrà”.

GIUFFREDI A RADIO CRC: «Folorunsho via a gennaio? No, resterà al Napoli. Caso Juan Jesus? È un episodio, i calciatori qui si sentono al sicuro. Non ho condiviso le scelte di Mario Rui ed abbiamo messo fine al nostro rapporto»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” era presente in studio il procuratore Mario Giuffredi.

Di seguito le sue parole:

«Vivevo a Sant’Anastasia ma poi mi sono trasferito in Toscana, in provincia di Siena.

Lì ho iniziato la mia attività di procuratore assistendo per primi i giovani e portandoli avanti poiché all’epoca rischiavano di perdersi.

Più avanti ho conosciuto De Laurentiis. Il mio primo assistito trattato con il presidente fu Valdifiori: lui mi chiamò tramite un numero sconosciuto per acquistarlo, perché aveva già in mente di prendere Sarri.

Conte? L’ho conosciuto quest’anno, non puoi non apprezzare l’allenatore leccese. Ti dice in faccia ciò che pensa. Mi ha detto ciò che pensava chiaramente già nella vicenda con Di Lorenzo.

Con mister Antonio Conte sono tranquillo, perché è una persona che ispira fiducia e sicurezza. Tu sai che tutto ciò che fa è la cosa giusta per vincere. Non ha retropensieri negativi.

Giuntoli? È mio amico. Essere tifoso del Napoli non mi preclude l’amicizia con un dirigente che è stato per anni il dirigente del Napoli ed ha fatto molto bene. È andato alla Juve, ma rimane un grande professionista.

L’Inter è stata la prima squadra ad interessarsi a Di Lorenzo quest’estate. Chiarisco: Giovanni è sempre stato felice di rimanere al Napoli.

La situazione estiva ci ha disturbati un po’, poiché lui si è sentito maltrattato. Vedersi trattato in questo modo alla prima difficoltà ha fatto male a me e al calciatore.

Di Lorenzo, però, è sempre voluto restare al Napoli!

Politano voleva rimanere a Napoli.

Abbiamo perso tanti soldi, ma siamo felici che lui sia rimasto al Napoli. È un giocatore globale e completo. Gioca bene in entrambe le fasi. È stato uno dei pochi a salvarsi l’anno scorso.

Folorunsho ha rinnovato il contratto perché il mister puntava su di lui. Il presidente ha fatto ciò che voleva l’allenatore.

La situazione poi è stata gestita male da me e da Manna.

È arrivata una proposta importante dall’Atalanta ed il Napoli non riusciva a vendere i giocatori.

Mi stuzzicava il fatto che il giocatore venisse allenato da Gasperini. L’operazione l’abbiamo gestita io e Manna senza dire niente né al calciatore né a all’allenatore.

Quando ha sentito la notizia è rimasto deluso, ma il mister ha capito la situazione e ha parlato con il ragazzo che subito si è messo in riga.

Abbiamo commesso un errore, però vi assicuro: rimarrà al Napoli fino a giugno! Può fare bene al 100%. Ad oggi è in condizione di giocare, ma devo avere pazienza anche in prospettiva futura.

Liti con De Laurentiis? Mi diverto con lui, non è cattivo. Abbiamo avuto delle tensioni come nel caso di Gaetano quest’estate. Se lo conosci, sai che con i fatti è una persona che si fa rispettare.

Ho discusso varie volte con Spalletti. Ho sempre cercato di difendere i miei giocatori. Si discute, è normale. L’importante è non portare rancore. Sono situazioni tattiche, semplice.

Nel 2019 durante una partita tra Napoli e Torino, tra il primo e il secondo tempo, abbiamo chiuso l’affare Di Lorenzo al Napoli messaggiando con Giuntoli. Quando lo dissi a Corsi lui voleva prendere tempo. Ormai, però, era fatta. Giovanni non sapeva nulla. Prendemmo il treno in direzione Salerno e lo portai a Napoli. Lui faceva fatica a crederci.

Hysaj al Chelsea? I blues offrirono una cifra importante, superiore ai trenta milioni. Sarri volle tenerselo e si impose affinché rimanesse a Napoli.

Caso Juan Jesus? Viviamo la città con serenità e ci sentiamo a casa. Per Giovanni è una città tranquilla. Ci tengo a dirlo: sono casi! I furti ci sono a Napoli così come nelle altre città. Solo che se succede qui si tende ad ingigantirli. Questa città viene dipinta per quello che non è. I giocatori qui si sentono al sicuro.

Mario Rui?

Ci possono essere delle divergenze nella vita. Ci possono essere delle dinamiche che possono portare alla fine di un rapporto. Con me si è sempre comportato bene in questi dodici anni. Ha fatto una bella carriera. Lui è sempre stato sottovalutato. Il valore del giocatore è ineccepibile. Ha ricevuto varie offerte come quelle del San Paolo. Lui ha deciso così. Io non ho condiviso le sue scelte. Abbiamo messo fine al nostro rapporto.

Se i giocatori non si fidano di me, non c’è motivo di continuare. Io lavoro così, che piaccia o meno. Non dico mai le trattative che metto in piedi.

Qual è stato il giocatore da cui mi aspettavo di più? Ad esser sinceri, un forte dispiacere personale l’ho vissuto per Andrea Conti. È un giocatore che poteva giocare ai livelli di Di Lorenzo ma ha subito tanti infortuni. Ho un forte rammarico per lui.

Sebastiano Esposito lo ha lanciato Antonio Conte all’Inter. Ha grandi potenzialità. Lui mi dice sempre scherzando che non capisco nulla di calcio, ma a volte quando lo vedo giocare mi ricorda Roberto Baggio. Ha solo perso alcuni anni per alcuni errori che ha commesso, ma doveva maturare.

Futuro al Napoli? Non mi sbilancio, ma ha un solo anno di contratto all’Inter, anche se i nerazzurri hanno sempre fortemente creduto in lui, e ci credono ancora.

Classifica Napoli? Il Napoli arriverà tra le prime tre, per ora dico questo. Poi tra sette o otto giornate potremmo dire di più».

