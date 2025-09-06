Mario Giuffredi:”Politano e Di Lorenzo vogliono restare ancora tanti anni a Napoli.

Mario Giuffredi, procuratore, tra gli altri di Politano e Di Lorenzo ha parlato del futuro dei suoi assistiti dopo la roboante vittoria dell’Italia ai microfoni di radio Kiss Kiss

“L’esordio di Gattuso alla guida dell’Italia è stato roboante per il risultato, l’entusiasmo intorno alla Nazionale e il risultato.



Ha messo in campo anche una squadra molto offensiva con Politano e Zaccagni sulle fasce e due attaccanti.



Per me è stata una giornata molto significativa perché tre miei assistiti erano in campo:

Di Lorenzo, Politano e Zaccagni. E poi c’é stato anche l’esordio di Pio Esposito, che è stato molto significativo.

Futuro di Politano?

Insieme a Di Lorenzo sono stati una colonna portante del Napoli degli ultimi anni.

E’ stata molto significativa la fascia destra, che ha influito molto nel percorso della squadra.

E’ vero che all’Inter con Conte ha avuto meno spazio, ma è diventato importantissimo per l’allenatore perché Conte è una persona meritocratica.

Non ha remore passate, ti dà cosa meriti se dimostri.

Politano ha guadagnato la fiducia del mister e se l’è guadagnata sul campo. Se i giocatori seguono con sacrificio l’allenatore, Conte ti riconosce e ti dà la possibilità.

Tatticamente Politano è un po’ l’ago della bilancia della squadra, perché mentalmente è pronto al sacrificio e ad eseguire determinate situazioni permettendo all’allenatore anche di cambiare modulo.

Con il Napoli stiamo parlando del prolungamento e siamo molto vicini a prolungare fino al 2028.

Ci stiamo lavorando da un po’ di tempo, perché l’intenzione di Matteo è quella di chiudere la carriera al Napoli, il più tardi possibile.



A 32 se hai avuto una vita privata e professionale ineccepibile puoi arrivare tranquillamente a giocare ad alti livelli fino a 36-37 anni.



Ci sono danti esempi: Acerbi, Cristiano Ronaldo.



Oggi la carriera si allunga per chi fa un certo stile di vita, Politano è uno di questi visto che negli ultimi anni ha alzato la qualità delle prestazioni. Potrà dire la sua ancora per 4-5 anni. Fumata bianca? Vediamo nelle prossime settimane.



Di Lorenzo

Sono giocatori che vogliono stare a Napoli, amano questa città e questa maglia e sono riconoscenti al presidente De Laurentiis. Vogliono essere protagonisti per ancora molti anni, la convinzione dei giocatori è questa”.

Comments

comments