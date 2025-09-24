Calciatori del Napoli

Mario Giuffredi:”Settimana complicata ma Di Lorenzo ha tutti gli strumenti per rialzarsi”

Pubblicato il

L’agente di Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:


“Di Lorenzo ha ancora tre anni di contratto, con un’opzione sul quarto, quindi per adesso non si parla di rinnovo poi strada facendo vedremo.

Ogni tanto capita una settimana sbagliata ma Giovanni ha le capacità e l’esperienza per rialzarsi e far vedere ciò di cui è capace”.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top