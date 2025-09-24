Mario Giuffredi:”Settimana complicata ma Di Lorenzo ha tutti gli strumenti per rialzarsi”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:



“Di Lorenzo ha ancora tre anni di contratto, con un’opzione sul quarto, quindi per adesso non si parla di rinnovo poi strada facendo vedremo.



Ogni tanto capita una settimana sbagliata ma Giovanni ha le capacità e l’esperienza per rialzarsi e far vedere ciò di cui è capace”.

Comments

comments