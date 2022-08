Mario Rui a KKN: “Cristiano Ronaldo? Lo spogliatoio lo accoglierebbe al meglio”

Mario Rui, poco fa, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato delle voci su Cristiano Ronaldo e del sorteggio di Champions League.

Queste le parole di Mario Rui, intervistato dalla radio ufficiale.

“Vogliamo continuare sulla stessa strada e giorno dopo giorno far innamorare la gente di questo Napoli. Le basi per fare bene già c’erano. Non è facile sostituire chi è andato via, ma chi è rimasto ci sta dando una grossa mano.

Possesso palla? Tenendo la palla la togli agli avversari, che quindi possono farci meno gol. Farne uno in più ti permette di vincere. Stiamo riuscendo a fare ciò che ci chiede il mister, ma è ancora presto, siamo solo all’inizio. Noi sentivamo tutte le cose che venivano dette su di noi, non era giusto al 100% perché non si può diventare scarsi da un mese all’altro. Ora capisco l’entusiasmo, ma non abbiamo fatto ancora nulla.

Fiorentina? E’ tra le gare più difficili affrontate da quando sono a Napoli. Ci sono grandi giocatori, la squadra sta facendo bene, sarà un avversario forte.

Scudetto in albergo con Sarri con i gol di Simeone? Non ho detto nulla a lui, ma ha grande voglia di fare bene e ci darà una grossa mano.

Ronaldo? Un giocatore della sua qualità può giocare ovunque. So che si esalta in questi ambienti e viene fuori alla grande. Sono di parte, ma per me è il calciatore più forte di tutti i tempi a livello mondiale. Poi le chiacchiere le lascio agli altri, vediamo come va a finire. Io sono un suo tifoso e sono sicuro che tutto lo spogliatoio lo accoglierebbe al meglio.

Concorrenza da Mathias Olivera? Sono importanti le motivazioni, servono a migliorare e si deve sempre fare. Quello che sto facendo io e quello che stanno facendo i miei compagni: migliorarci ogni giorno.

Sorteggio Champions? Ne abbiamo parlato tra di noi in spogliatoio, è uno dei gruppi migliori, ci sono quattro squadre forti e si giocherà in quattro stadi incredibili. E’ il gruppo della passione, sarà bello giocare in questi stadi.

Kvaratskhelia? Ha colpi importanti, lo si capisce dalle sue giocate. E’ in una fase d’adattamento e so che può fare ancora molto di più.

Ronaldo vivrà al Maschio Angioino? Ha una famiglia, non basterebbe un castello (ride, ndr).“

Comments

comments