Mario Rui alla Rai: “Una delle partite più importanti della mia carriera. Giocheremo per ridare gioia alla gente”

Il difensore del Napoli, Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RAI Sport nel pre partita di Napoli-Juventus.

“Sicuramente una delle partite più importanti della mia carriera. Ci stiamo giocando qualcosa di importante che ci può salvare la stagione. Oggi abbiamo possibilità di ridare gioia a tante persone che hanno vissuto momenti di difficoltà per il virus. Giocheremo anche per loro. Si può sempre fare meglio, sempre migliorare. Se c’è la possibilità di far meglio ce la metteremo tutta per farlo”.

