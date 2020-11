Con la loro presenza ieri nel match contro il Sassuolo, Mario Rui ed Elseid Hysaj hanno tagliato un traguardo personale importante con il Napoli.

Il terzino portoghese, infatti, ha raggiunto le 100 presenze totali in azzurro con quella di ieri in tutte le competizioni; per quanto riguarda il terzino albanese, invece, sono 200 le presenze raggiunte con quella di ieri, sempre in tutte le competizioni.

Comments

comments