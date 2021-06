Mario Rui, Galatasaray in pressing. Domani previsto un incontro

Alfredo Pedullà, tramite il suo portale online, riporta le ultime di mercato in orbita azzurra con il Galatasaray in pressing su Mario Rui.

A quanto pare le due società hanno trovato un accordo sulla base di 5 milioni più bonus per il passaggio del terzino alla squadra turca. Domani, inoltre, è previsto un incontro per trovare una quadratura sull’ingaggio, un passaggio decisivo per formalizzare il trasferimento.

Il terzino portoghese ha aperto alla soluzione turca; nel mirino del Napoli, come primo della lista, c’è sempre il nome di Emerson Palmieri per rinforzare la fascia sinistra.

