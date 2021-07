Mario Rui, l’agente: “Resterà a Napoli, Emerson Palmieri arriva solo con la cessione di Ghoulam””

Mario Giuffredi, agenti tra gli altri anche dei calciatori del Napoli Di Lorenzo e Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di +enne.

“Mario Rui resterà al Napoli. Ha ancora quattro anni di contratto.

Può essere ancora titolare dopo buone stagioni in azzurro. Quest’anno si è espresso al di sotto delle sue aspettative per la pandemia e perché non aveva buoni rapporti con Gattuso per una incompatibilità di carattere che ha influito sul suo rendimento.

E’ più facile che lasci il club l’anno prossimo dopo aver fatto una grande stagione. Vogliamo andare via da Napoli lasciando un buon ricordo. Può arrivare chiunque, lui resta a Napoli perché si giocherà le sue carte.

Emerson Palmieri? Secondo me il terzino del Chelsea non arriverà mai al Napoli, per poterselo permettere c’è bisogno della cessione di Ghoulam, perché Mario resterà in azzurro“.

