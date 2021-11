Mario Rui: “Osimhen? Ha enormi margini di miglioramento, ad oggi non è neppure al suo 60%!”

Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato, oggi, un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della squadra azzurra.

Il portoghese, che oggi contro il Legia non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per squalifica, ha parlato anche del suo compagno di squadra, Victor Osimhen, per il quale ha speso parole di elogio e stima: “È un ragazzo splendido e un calciatore ancora più forte. Ha dei margini di miglioramento impressionanti, secondo me ad oggi non è neanche al 60% di quello che può raggiungere perché ha qualità fisiche e tecniche impressionanti, noi siamo qui per fargli raggiungere il massimo del potenziale”.

