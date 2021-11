Mario Rui: “Vogliamo un finale diverso rispetto alla stagione dei 91 punti”

Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Mario Rui ha parlato della voglia della squadra di cambiare il finale della stagione dei 91 punti.

In quella stagione il Napoli, dove c’era Sarri sulla panchina, sfiorò lo scudetto. Queste le parole del terzino portoghese in merito:

“Superare i 91 punti? A dir la verità sarà molto difficile, vedo un campionato molto più equilibrato rispetto a quella stagione. Tutti però vogliamo che il finale sia diverso rispetto a quello di quando abbiamo fatto 91 punti. Non voglio neanche allungarmi sul discorso dello scudetto, faremo il massimo e c’è entusiasmo e voglia di fare qualcosa di importante per la città e per tutte le persone coinvolte nel mondo Napoli.“

