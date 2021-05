L’ex calciatore ed ora opinionista di Sky, Giancarlo Marocchi, ha commentato le vicende di Juventus-Inter. Le sue dichiarazioni.

“Se si potesse sarebbe una gara da rifare. Di questa gara dobbiamo prendere solo il risultato“.

“Errori da una parte e dall’altra, ci sono giocatori come Cuadrado e Chiellini che ti fanno impazzire. Sono inarbitrabili, sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale. Chiellini lo prenderei sempre anche per questo. Come arbitro non lo vorrei mai vedere“.

