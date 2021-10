Marolda: “De Laurentiis e Insigne, senza l’agente e l’amministratore delegato, credo che l’accordo per il rinnovo di contratto si raggiungerebbe rapidamente”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il rinnovo contrattuale di un calciatore che non è più un ragazzino non è facile per nessun club. Io sono convinto che se si incontrassero De Laurentiis e Insigne, senza l’agente e l’amministratore delegato, credo che l’accordo per il rinnovo di contratto si raggiungerebbe rapidamente. Primo posto? Non vedo esaltazione, c’è una contentezza contenuta. E’ cambiato l’atteggiamento del pubblico”.

Comments

comments