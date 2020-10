Marolda: “L’Europa League è un obiettivo stagionale”

A Radio Kiss Kiss Napoli c’è stato l’intervento del giornalista Francesco Marolda, che ha parlato dell’Europa League obiettivo del Napoli.

A seguire le sue parole:

“Abbiamo visto tutti la Champions con un po’ di nostalgia, ma come ha detto Gattuso l’Europa League è un obiettivo, c’è la voglia di arrivare in fondo, e fare subito risultato ti aiuta in un girone dove c’è la Real Sociedad che è una bella squadra. Il cambiare poco è per dare una stabilità alla squadra, poi più avanti si potranno cambiare anche uomini in questo modo senza perdere la propria filosofia.”

