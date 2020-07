Marotta: “Io di nuovo alla Juventus? Sono fake news”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marotta, ad nerazzurro, ha spento definitivamente le voci in merito a un suo possibile ritorno alla Juve.

“Sono assolutamente fake news, sto bene qui, lavoro bene, abbiamo degli obiettivi, sono molto stimolato per crescere con l’Inter. Quindi quello che voglio fare è dare il mio massimo per ottenere risultati. Ci vuole pazienza per tagliare traguardi importanti, stiamo crescendo nel nostro lungo percorso. La società ha bisogno di stabilità. Kumbulla? È un giocatore attenzionato da tanti club, sono contento per lui, anche se mi dispiace non abbia scelto la Nazionale italiana. È tra quei giovani molto interessanti del nostro calcio. Non è facile individuare e fare venire i campioni, lo step di crescita però passa attraverso i risultati e il trovare campioni”.

