Marotta: “Le problematiche dell’Inter sono comuni in altri club”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-partita della sfida contro la Roma dove ha parlato delle ultime voci.

Marotta ha voluto sottolineare che le problematiche dell’Inter sono comuni in altri club. Di seguito le sue parole:

“Il titolo di quest’anno è un’impresa straordinaria che va ascritta all’area tecnica, all’allenatore, ai giocatori e alla società ma forse non ci rendiamo ancora conto di questa bellissima cavalcata. Sull’Inter c’è sempre una grande lente d’ingrandimento che enfatizza problematiche che sono comuni in altri club.

Affrontiamo il problema con grande responsabilità e coscienza, non ci sono problemi. Nei tempi e nei modi giusti saranno onorati gli aspetti contrattuali che legano i giocatori alla società. Tutto è partito da un confronto tra la proprietà, nella persona del presidente, che ha fatto una fotografia del momento attuale del calcio; il tutto nella massima cordialità. E ha sensibilizzato riguardo il momento del club.

Non ha dato alcun diktat e sta alla coscienza di ognuno affrontare la questione e prendere una decisione. C’è il massimo rispetto nei confronti dei giocatori che hanno regalato alla società qualcosa di strardinario. L’Inter onorerà fino in fondo i suoi impegni.

Garanzie per i 14 titolari? Godiamoci la vittoria del titolo anche in queste ultime partite e poi la società comunicherà tutto e risponderà a tutte le domande appena finito il campionato. In tutti i club penso che si stia facendo un consuntivo dell’annata e si programmano le prossime. Non siamo tuttavia in una situazione così disastrosa da cancellare con una spugna quanto fatto finora.

Conte? Con lui è iniziato un ciclo. Ma se valutiamo quanto ha fatto in due annate ci troviamo con un secondo posto in campionato, una finale di Europa League e un primo posto. La speranza è di poter continuare anche in mezzo a tante difficoltà.“

