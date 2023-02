Marotta AD Inter: “Siamo protagonisti in Champions ma in campionato, c’è discontinuità di risultati”

L’AD dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato del momento dell’Inter ai microfoni di Sky.

“La stagione è in chiaroscuro. Siamo protagonisti in Champions League e in Coppa Italia ma in quella che è la competizione più importante, il campionato, c’è discontinuità di risultati.

Crediamo in Inzaghi, sta facendo un ottimo lavoro e la fiducia non è mai venuta meno. Oggi è difficile vincere ed essere competitivi, ma emerge un fatto: siamo discontinui, soprattutto quando la squadra affronta squadre nettamente alle portata.

Va fatta un’analisi e individuata una terapia, fermo restando che la società deve supportare questa attività. Siamo qui a chiedere alla squadra e all’allenatore motivazioni e concentrazione per non perdere l’obiettivo che è la qualificazione in Champions.

Rinnovi di Lukaku, Calhanoglu e Bastoni? E’ presto per parlarne. Dal punto di vista del cuore sarebbero tutti da confermare, ma dal punto di vista razionale bisogna far scelte per far si che la squadra possa restare competitiva anche il prossimo anno”.

