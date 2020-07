Marrucco: “Quella di Osimhen è una vicenda strana, Koulibaky andrà via con una buona offerta”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato.

“Osimhen? È una vicenda strana, qualcuno sta muovendo i fili ma al momento non è una situazione interpretabile e credo sia difficile avere notizie in merito. Il Napoli sta provando a stringere i tempi? Il club è abituato a questo tipo di situazioni, basta pensare a quanto accaduto lo scorso anno con Pepè. Io non so fino a che punto sia interessato a Osimhen, o meglio non dico che il Napoli non sia interessato a questo calciatore ma sta succedendo qualcosa che da fuori non riusciamo a percepire. Non possiamo farci fasciare la testa per qualcosa che all’esterno non può essere interpretabile.

Koulibaly quest’anno andrà via? Dipende dall’offerta che riceverà De Laurentiis e dalla volontà del giocatore. Koulibaly in un’intervista ha detto chiaramente che ora è a Napoli e non è detto che debba andare via per forza. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Se arriverà una grossa offerta verrà ceduto, altrimenti la società lo terrà un altro anno, anche perché i prezzi post Covid sono più bassi rispetto a quelli di febbraio.

Se il Napoli del prossimo anno sarà da scudetto? Dipende quanti gol di garantisce Osimhen. Se è il nuovo Cavani ci siamo, se invece è da 10-15 gol come Milik saremo sempre dietro ad alcune squadra. Al Napoli servono un paio di calciatori che facciano fare un salto di qualità a un gruppo già meraviglioso”.

