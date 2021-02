Marsiglia nel caos, si dimette Villas Boas: “Non voglio neanche i soldi”

Rischia di non essere la scelta giusta quella di Marsiglia fatta dall’ex centravanti del Napoli Arek Milik.

Dopo l’assalto dei giorni scorsi dei tifosi al centro di allenamento della squadra, oggi sono arrivate anche le dimissioni del tecnico Villas Boas.

Queste le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa:

“Ho presentato le mie dimissioni. Non ero d’accordo con la politica sportiva del club. Ad esempio Ntchamè un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie.

Non voglio niente dall’OM, neanche i soldi”.

Comments

comments