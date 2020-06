Marsilio presidente Regione Abruzzo: “Abbiamo convinto il Napoli”

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato della possibilità del ritiro precampionato del Napoli a Castel di Sangro.

“Il mio compito è stato quello di far innamorare il Napoli calcio di questa opportunità, li abbiamo accompagnati a Castel di Sangro per prendere contatto con le strutture sportive, gli alberghi, la città.

Spero che quanto abbiamo in Abruzzo abbiano convinto il calcio Napoli che sta facendo le sue valutazioni. Per noi sarebbe un onore ospitare il Napoli e tutti i suoi tifosi.

Napoli club giusto in questo momento? Difficilmente potremo chiedere di meglio sotto questo punto di vista, credo che sia una soluzione ottimale, sarebbe un peccato sciupare e non cogliere.

Il Napoli ha decine di milioni di tifosi in tutto il mondo, ma il cuore è a Napoli e nel resto della Campania, siamo intorno alle due ore di viaggio in macchina, una buona parte dei tifosi del Napoli possono godere del privilegio di stare vicino ai propri beniamini, creare un clima di festa.

Novità? Non lo so, dipende tutto principalmente dalla società, non c’è tantissimo tempo, tutti devono programmare in tempo utile, non ci dormiremo sopra”.

