Diego Martinez, allenatore del Granada, ha commentato sui canali ufficiali del club spagnolo il sorteggio di Europa League.

Di seguito le sue parole:

“Sapevamo di poter pescare una grande squadra e così è stato. Il Napoli è un top club in Italia, una squadra di gran prestigio. Giocheremo in uno stadio che porta il mitico nome di Maradona. E’ un sogno per tutti i tifosi del Granada, sappiamo che sarà dura, ma anche molto entusiasmante.

Da oggi tutti seguiremo l’andamento del Napoli in Serie A.“

Comments

comments