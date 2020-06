Martinez, ct Belgio: “Mertens pronto a fare la storia. Scelta giusta restare a Napoli”

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in occasione della sfida di Coppa Italia tra Mertens e Lukaku.

“Il Belgio ricorderà a lungo Lukaku e Mertens: almeno 3-4 generazioni di giocatori saranno influenzati dal loro modo di stare in campo. Sono tecnicamente intelligenti, sanno sempre cosa dare alla squadra e come farlo. Dries crea tanto, Romelu è versatile: grazie a loro sappiamo adattarci a mille soluzioni, sono perfetti nel gruppo e incredibili come singoli.

Mertens resta a Napoli? Credo abbia preso la decisione giusta: Dries per il Belgio è stato importantissimo in questi anni, se noi siamo arrivati al numero uno al mondo gran parte è merito suo. E’ un giocatore che apprezziamo immensamente, poteva andare in ogni squadra del mondo, poteva scegliere di guadagnare tutti i soldi che voleva. Per me la sua scelta è una storia incredibile che fa bene a tutto il calcio italiano. Dries ha grandissime ambizioni, anche il Napoli con lui ha sempre grandi ambizioni.

Ha un grande legame con i tifosi e con la città, vuole lasciare in eredità tanti record che facciano la storia del suo club. E’ un grande essere umano al di là del fatto che è un grande giocatore. Restare nel Napoli e diventare un nome storico a Napoli per lui è la cosa più importante: è un grande segnale per tanti giocatori giovani”.

L’intervista completa, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

