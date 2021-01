Martinez, ESPN: “A Bergamo dovrebbero imparare da Gattuso e Lozano”

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di ESPN.

Nel suo intervento Martinez si sofferma su Hirving Lozano e Gattuso. Di seguito le sue parole:

“Lozano? Credo che ha pagato inizialmente l’adattamento, trovare una situazione. In un anno sono successe cose particolari. Si è dovuto adattare anche al cambio dell’allenatore. Lui è un professionista serio e Gattuso è stato molto intelligente.

Non lo vedeva, diciamocelo chiaramente, poi quando ha capito che poteva recuperarlo, lo ha recuperato. Hanno fatto molto bene e complimenti per la professionalità. A Bergamo potrebbero prendere esempio. Scudetto? Sì, assolutamente. Questo campionato è apertissimo. C’è una lotta numerosa. È tutto ancora in discussione.

Il Napoli ha una squadra forte, un allenatore forte. È tutto da giocarsela. Certamente non sarà facile e le variabili saranno tantissimi come il recupero di Osimhen, però vedendolo come un osservatore generale credo che il Napoli abbia le carte in regole per presentarsi alla fine e vedere come va.”



