Martinez, ESPN: “Kaio Jorge? Cifre già altissime! Il Napoli punti sui propri scugnizzi”

Daniel Martinez, giornalista di ESPN corrispondente in Italia, ha parlato di Kaio Jorge ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Conferma di Gattuso anche per i prossimi anni? Vi posso dire che se dipendesse da Lozano, l’attuale mister resterebbe certamente a Napoli. Hirving ha capito cosa chiedeva Rino ed ha provato a migliorarsi sotto la sua attenta guida. E’ anche vero e non dimentico che nei momenti difficili ho criticato il fatto che l’allenatore rimproverasse Lozano in pubblico, ma poi ognuno ha capito i motivi dell’altro ed ora il messicano apprezza molto il suo allenatore, ne sono sicuro.

Kaio Jorge? Se ne parla un gran bene di questo ragazzo di 19 anni. E’ una punta centrale, pur non essendo molto alto. Non ha segnato molto fino ad ora ma si è messo in mostra in Copa Libertadores. Per questo ha molto risalto. Fatta questa premessa, ha segnato solo nove gol, perché non si guarda nel settore giovanile? Per Kaio Jorge si parla già di cifre altissime. E allora può essere mai che non ci sia uno scugnizzo da tirare fuori? Si dia spazio ai propri ragazzi”.

Comments

comments