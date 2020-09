Martinez: “Lozano e Gattuso hanno trovato un’intesa: da adesso farà bene”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Martinez, ESPN:

“Gattuso è stato duro con Lozano quando necessario, tutti e due si sono convinti di ciò che andava fatto. In un momento terribile, dicevo che parte della responsabilità era anche di Gattuso che non riusciva a convincere Lozano del progetto. Una parte della responsabilità, anche importante, era di Lozano che non convinceva durante gli allenamenti. Tutto questo, per fortuna, è stato superato. Per fortuna Lozano è uno che pensa con la squadra, si mette a disposizione, non si sono trovati subito forse perché c’erano problemi d’adattamento. Lui è più rilassato adesso, ma lo è anche tutto l’ambiente circostante. Adesso farà bene, se Gattuso gli dà la possibilità di giocare”.

