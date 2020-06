Martino: “Ancelotti non era da Napoli, Gattuso ha fatto un capolavoro”

Carmine Martino, giornalista e radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del successo del Napoli in Coppa Italia ai microfoni di Canale 8.

“De Laurentiis non sbaglia mai la scelta dell’allenatore. Forse l’unico errore fu Donadoni, che non ha compiuto il proprio dovere. Ancelotti serviva a far dimenticare Sarri e ci è riuscito perfettamente. Poi, però, le cose sono andate male, ma era prevedibile perché Ancelotti non è un allenatore da Napoli. Gattuso, invece, lo è e ha fatto un capolavoro, dimostrando di essere il tecnico adatto per la piazza”.

