Martino: “Barça-Napoli? Credo si giocherà a porte chiuse”

Carmine Martino, radiocronista ufficiale delle partite del Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al delicato momento del calcio italiano.

“Il campionato andrà avanti a porte chiuse, poi dipenderà da come si evolverà la situazione Coronavirus. Sono giorni difficili, che nessuno di noi ha mai vissuto. Credo che inizialmente abbiano deciso di seguire una linea che poi è sembrata troppo rigida. Bastava chiudere tutti gli stadi e far disputare le gare a porte chiuse. Barcellona-Napoli? Anche se dalla Spagna non arrivano conferme, credo che si giocherà a porte chiuse, ma bisogna navigare a vista perchè nel giro di 24 ore può cambiare tutto”.

