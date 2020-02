Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Credo che Meret in determinate situazioni sia poco presente, che si faccia sentire poco. Milik? Siamo sicuri di lasciarlo andare via? Gli attaccanti in Europa costano tanto e quelli molto forti vengono difficilmente a Napoli.

Comments

comments