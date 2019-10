Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ‘Ne Parliamo il Lunedì’ trasmissione in onda su Canale 8.

“Non ho capito la strategia del Napoli sugli attaccanti. Non vuoi Milik? Dallo via e prendine un altro. Adesso il calciatore ne sta pagando le conseguenze e i gol sbagliati a Genk ne sono una prova perché non li avrebbe sbagliati. Non dico necessariamente di prendere Icardi ma anche Zapata, Belotti o Dzeko. Non so come si possa uscire da questa cosa.”

