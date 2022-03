Martino: “Quest’anno Spalletti ha compiuto un piccolo capolavoro”

Il radiocronista di Kiss Kiss Napoli, Carmine Martino, ha scritto un post sui social commentando la stagione del Napoli.

“La squadra che in serie A incassa il minor numero di gol, solitamente, vince lo scudetto. Osservazione scontata per gli appassionati di calcio più esperti. A quanto pare la regola non dovrebbe valere per il Napoli che conta, alla 28esima giornata, soltanto 20 reti incassate. La migliore difesa del campionato è quella azzurra ma in tanti, dopo la sconfitta con il Milan, evidenziano solo un dato negativo rispetto alla stagione scorsa, relativo alla scarsa vena degli attaccanti, soprattutto quelli esterni. Con Gattuso in panchina i gol realizzati, a 10 giornate dal termine, sono stati 59 contro i 49 attuali. Quest’anno però, sempre a 10 giornate dal termine, le reti subite sono 11 in meno. Spalletti ha compiuto un piccolo capolavoro“.

Comments

comments