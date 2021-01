Martusciello, vice Sarri: “La Juve ha cercato Milik già in passato, Zielinski non meraviglia più”

Il vice di Sarri, Giovanni Martusciello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Giocando ogni tre giorni, con tutto quello che è stato il recente passato in termini di preparazione, ha fatto si che le squadre abbiano rallentato. Non nascondo che fortunatamente c’è ancora la possibilità di vederlo, la macchina non si è fermata e ci fa molta compagnia. Ritorno al Napoli? Gattuso sta facendo benissimo, gli faccio i complimenti perché non è facile.

Zielinski? Non meraviglia più, riesce a tramutare il difficile in molto semplice, basta guardare i gol. Non dimentichiamoci poi l’assist fatto con il Torino, è arrivata la pallonata ma lui ha ammortizzato con semplicità. E’ uno dei centrocampisti più completi in circolazione, gli auguro di fare ancora meglio anche se è difficile, sta facendo cose straordinarie.

Milik cercato dalla Juve? Sì, faceva parte di un gruppo di calciatori importanti che interessavano al club già nella passata stagione”.

