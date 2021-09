Giuseppe Mascara, ex attaccante azzurro, si è soffermato su Victor Osimhen nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Bisogna dar tempo a Osimhen. Se prima Gattuso e adesso Spalletti ci perdono tanto tempo vuol dire che vedono del potenziale. E’ giovane, l’anno scorso ha giocato poco. Ma deve crescere in fretta perché conosciamo la piazza di Napoli, abituata a grandi attaccanti, non si può far aspettare tanto”.

