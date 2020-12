Match Day – Alle ore 15 il Napoli di Gennaro Gattuso affronterà la Sampdoria di Claudio Ranieri allo Stadio Diego Armando Maradona.

Gli azzurri vogliono dare continuità al proprio rendimento e trovare la terza vittoria di fila in campionato. Quale migliore occasione se non la gara d’esordio in Serie A del “Diego Armando Maradona”? Alle 15 palla al centro.

