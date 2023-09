Match program e probabili formazioni di Braga-Napoli: le scelte di Garcia

Per la 1° giornata del Gruppo C dei gironi eliminatori della Champions League 2023-24 il Napoli affronta i portoghesi del Braga all’Estadio Municipal de Braga mercoledì 20 settembre alle ore 21:00. Diretta TV sui canali SKY.

Il rendimento delle delle due squadre.

Il Napoli è all’esordio stagionale in Champions League.

Il Braga invece ha disputato le quattro gare dei preliminari battendo i serbi del TSC (vittorie per 3-0 in casa e 4-1 in trasferta) e i greci del Panathinaikos (vittorie per 2-1 in casa e 1-0 in trasferta).

I precedenti tra le due squadre.

Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.

Il prossimo turno di Braga e Napoli.

martedì 3 ottobre ore 21:00 Napoli-Real Madrid (Sky)

martedì 3 ottobre ore 21:00 Union Berlino-Braga (Sky).

Gli Assenti.

Nel Napoli: Gollini, il fuori lista Demme e il non convocato Russo.

Nel Braga: nessuno.

Squalificati.

Nel Napoli: nessuno.

Nel Braga: nessuno.

Diffidati.

Nel Napoli: nessuno.

Nel Braga: nessuno.

Gli ex.

Nel Napoli: nessuno.

Nel Braga: nessuno.

Le previsioni meteo durante la partita.

Cielo nuvoloso con deboli piogge, temperatura circa 17°, umidità circa 90%, venti moderati di Libeccio.

Le probabili formazioni di Braga-Napoli.

Garcia potrebbe lanciare Natan dal primo minuto per far rifiatare Juan Jesus. Non è da escludere una coppia di centrali formata da Rrahmani e Osigard. L’altra possibile sorpresa potrebbe arrivare in attacco con Lindstrom dal primo minuto in campo al posto di uno tra Kvara o Politano o anche in un possibile 4-2-3-1 con il danese trequarrtista centrale alle spalle di Osimhen.

Artur Jorge ha tutti a disposizione e le idee chiare.

Il Braga (4-2-3-1):

A disposizione: (12) Thiago Sa, (31) Fontes, (91) Hornicek; (5) Saatci, (15) Paulo Olivera, (17) Mendes, (26) Borja, (55) Chissumba, (58) Vilela, (47) Fonseca, (76) Marques; (10) André Horta, (16) Zalazar, (28) Moutinho, (88) Castro, (50) Rodrigues, (80) Joao Goncalves; (14) Djalo, (20) Lopes, (23) Banza, (87) Luis Nlavo, (11) Roger Fernandes, (97) José Rodrigues. All. Artur Jorge.

Napoli (4-3-3):

A disposizione: Contini, Idasiak; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Gaetano; Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin. All. R. Garcia.

La designazione arbitrale.

ARBITRO: Serdar Gözübüyük (Olanda);

assistenti di linea: Zeinstra e Balder (Olanda)

IV uomo: Nagtegaal (Olanda);

addetto al VAR: Higler (Olanda)

assistente al VAR: Dieperink (Olanda)

delegato UEFA: Paolo Lione (Gibilterra)

osservatore arbitri: Rune Pedersen (Norvegia).

