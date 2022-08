Match program e probabili formazioni di Fiorentina-Napoli: per Spalletti squadra che vince non si cambia, due ballottaggi tra i viola

Domenica 28 agosto 2022 ore 20:45 stadio Franchi di Firenze. Il Napoli affronta la Fiorentina nella terza giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Il Napoli dopo le prime due giornate è a punteggio pieno dopo le vittorie in trasferta a Verona (2-5) e in casa con il Monza (4-0). La Fiorentina ha giocato due gare nei preliminari di Conference league vincendo 2-1 in casa e pareggiando 0-0 in casa del Twente. In campionato ha vinto in casa con la Cremonese 3-2 e pareggiato in trasferta 0-0 a Empoli.

I precedenti. Sono 82 i precedenti giocati dalle due squadre in casa della Fiorentina.

Così la scorsa stagione. Fiorentina-Napoli 1-2 con i gol di Martinez Quarta (F), Lozano (N), Rrahmani (N).

Prossimo turno. Mercoledì 31 agosto: ore 18:30 Udinese-Fiorentina (DAZN); ore 20:45 Napoli-Lecce (DAZN).

Gli assenti. Nel Napoli: Fabiàn (prossimo alla cessione), Demme e Ounas (infortunati). Nella Fiorentina gli infortunati Castrovilli, Nico Gonzalez e Duncan (infortunati), Kokorin e Zurkowski (fuori lista).

Gli squalificati. Nessuno.

I diffidati. Nessuno.

Gli ex. Nel Napoli Simeone e Spalletti (ha giocato nelle giovanili fella Fiorentina). Nella Fiorentina nessuno.

Previsioni meteo. Cielo poco nuvoloso, temperatura di circa 28° C, umidità circa 64%, venti moderati di maestrale.

Le probabili formazioni. Spalletti è intenzionato a conferemare l’undici iniziale ha vinto le prime due gare. Italiano deve scegliere chi in difesa tra Martinez Quarta e Igor con il secondo favorito per contenere con la sua velocità Osimhen e tra Maleh e Mandragora a centrocampo.

A disposizione:

Fiorentina: Terracciano, Cerefolini; Martinez Quarta, Nastasic, Ranieri, Terzic, Venuti; Barak, Bianco, Maleh, Saponara, Benassi; Cabral, Kouamé.

Napoli: Sirigu, Marfella; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Ndombele, Zerbin, Gaetano; Politano, Raspadori, Simeone. All. Spalletti.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Livio MARINELLI di Tivoli (Roma);

assistenti di linea: Colarossi e Mastrodonato;

IV uomo: Colombo;

addetto al VAR: Banti;

assistente al VAR: LO Cicero.

